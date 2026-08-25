SÜPER LOTO’da 25 Ağustos 2026 çekiliş heyecanı sona erdi. Kupon sahiplerinin merakla beklediği çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı.
KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU
25 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:
31 - 13 - 29 - 19 - 53 - 34
Çekilişin ardından oyuncular, kuponlarındaki numaraları sonuçlarla karşılaştırmaya başladı.
BÜYÜK İKRAMİYE 362 MİLYON TL
Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 362 milyon 847 bin 18 TL olarak açıklandı.
Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılım, resmi sonuç ekranında yer alacak bilgilerle netleşecek.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarının ikramiye kazanıp kazanmadığını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.
Çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye dağılımı ve kupon sonucu görüntülenebiliyor.
25 Ağustos Süper Loto kazanan numaraları: 13, 19, 29, 31, 34 ve 53.