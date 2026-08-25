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25 Ağustos Süper Loto kazanan numaraları: 13, 19, 29, 31, 34 ve 53.

Çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye dağılımı ve kupon sonucu görüntülenebiliyor.

Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılım, resmi sonuç ekranında yer alacak bilgilerle netleşecek.

Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 362 milyon 847 bin 18 TL olarak açıklandı.

25 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

24 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı

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