ALANYA Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Alaiye Şalvar’ın sahibi Ali İhsan Arslan, kendisini ziyaret eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya’yı ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Alanya’nın köklü Yörük-Türkmen kültürü, yöresel değerleri ve bu değerlerin yaşatılması amacıyla yürütülen çalışmalar üzerine sohbet edildi.

Alanya’nın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan geleneksel kıyafetlere dikkat çeken Arslan, geçmişten günümüze taşınan değerlerin yeni nesillere tanıtılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

KAYA’YA ALANYA ŞALVARI HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında Ali İhsan Arslan, Milletvekili Aykut Kaya’ya Alanya’nın yöresel giyim kültürünün simgelerinden Alanya şalvarı hediye etti. Yöresel kültürü temsil eden hediye, ziyaretin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Arslan ayrıca üzerinde Alanya Yörük Türkmen Derneği logosunun bulunduğu Yörük poşusunu da Kaya’ya takdim etti. Geleneksel motifleri ve Yörük kültürünün izlerini taşıyan hediyelerle Alanya’nın kültürel değerlerine dikkat çekildi.

YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

Görüşmede, Alanya ve çevresinde uzun yıllardır yaşatılan Yörük-Türkmen geleneklerinin korunmasının yanı sıra bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Yöresel kıyafetlerin, geleneklerin ve kültürel değerlerin tanıtılmasına yönelik çalışmaların Alanya’nın kültürel kimliğinin korunmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Özellikle geleneksel değerlerin günlük yaşamdan uzaklaşmaması ve genç kuşakların bu kültürü yakından tanımasının önem taşıdığı belirtilirken, bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

KAYA’DAN ARSLAN’A TEŞEKKÜR

Antalya Milletvekili Aykut Kaya da kendisine takdim edilen yöresel hediyelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ali İhsan Arslan’a teşekkür etti.

Alanya’nın kültürel değerlerinin ön plana çıktığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)