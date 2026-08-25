NEREDEN esti, durduk yerde nereden aklıma takıldı tam olarak kestiremiyorum ama son zamanlarda şu söz beynimin içinde dolanıp duruyor...

"İt ürür, kervan yürür"...

Kendi çapımda küçük bir araştırma yaptım ve karşıma özetle şu bilgiler çıktı...

Türkçe bir atasözüdür ve şu anlamı taşır,

Kervan, yoluna devam ederken köpekler havlar ama bu durum kervanın yolunu kesmez veya ilerlemesini engellemez...

Bu atasözü, insanların işlerini yaparken karşılaştıkları engellerin, eleştirilerin veya küçük sıkıntıların onları durdurmaması gerektiğini anlatır...

Başkalarının olumsuz sözleri veya davranışları yüzünden hedeflerinden sapmamaları gerektiği mesajını verir...

Yani, eleştirilere veya engellere aldırış etmeden kararlı bir şekilde yoluna devam etmek gerektiğini vurgular...

Kısacası, olumsuzluklara ve engellere rağmen kararlı ve azimli bir şekilde ilerlemek gerektiğini ifade eder"...

Kendimden örnek vermem gerekirse, durum yıllardan beri hep böyle...

Şöyle ki...

Bizim meslekte herkesi aynı anda ve aynı derecede memnun ve mutlu etmek imkansız...

Kervanın doğru yolda ilerlemesi adına iyi niyetle bir şeyler yazarsın ya da söylersin...

İşine gelmeyenler, hemen "İt ürüyor" demeye başlarlar...

Tam da bu noktada önemli olan kervanın yürümesidir aslında...

Bunu görmezler ya da ne bileyim, göremezler...

Öyle bir kapasiteleri yoktur çünkü...

Son zamanlarda Alanya ölçeğinde kervan yoluna gayet güzel devam ediyor ama etraftan yükselen ürüme sesleri de artıyor...

Yanlış anlaşılması sakın...

Bunu siyasi anlamda söylemiyorum...

Ya da ne bileyim, belediye, sivil toplum kuruluşları ölçeğinde filan da söylemiyorum...

"Peki, ne diyorsun a bilader" dediğinizi de duyuyorum...

Bilmem...

Etrafınıza şöyle alıcı gözle bir bakın...

Ne demek istediğimi anlarsınız sanırım...

Bir bakışta anlamayanlar da olabilir elbette...

Ehh, olacak o kadar...

Olmadı, anlayanlar anlamayanlara anlatır...

Bir kere daha hatırlatalım...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"İt ürür, kervan yürür"...

Yürü be kervan, kim tutar seni...

Nokta...



Nazmi Zavlak'ın 'Sinema' keyfi

SOSYAL faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen Alanya Belediyesi, yaz akşamlarında vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebileceği Yeşilçam Sinema Günleri etkinliğini hayata geçirdi... Organizasyonun ilk gösteriminde, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden 'Neşeli Günler' filmi izleyiciyle buluştu...

Film gösterimi başlamadan önce alanı dolduran kalabalığa hitap eden Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, "Sosyal aktiviteler yaratmak, birlik ve beraberlik, paylaşma duygusunu pekiştirmek adına düzenlediğimiz bu organizasyonumuza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz...

İlerleyen günlerde Yeşilçam Sinema Günlerimiz devam edecek, belediyemizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı...

Neşeli Günler isimli filmi, neşeyle ve gülümseyerek izleyen Nazmi Zavlak, bu memleketin yetiştirdiği genç ve başarılı siyasetçilerden birisi...

Hepsinden önemlisi iyi niyetli ve kalbi çok temiz...

Takip etmekte ve desteklemekte fayda var...

Nokta...

Başkan Türkdoğan lokma tatlısı dağıttı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, önceki akşam idrak ettiğimiz Mevlid Kandili münasebetiyle ekip arkadaşları ile birlşkte sahaya inerek, vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Başkan, şu ifadeleri kullandı...

"Biz seni görmeden sevdik Ya ResulAllah...

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyamıza teşrif ettiği kutlu gece olan Mevlid Kandili münasebetiyle Oba Mahallemizde kurulan pazar yerinde, KAÇEP Başkanımız, Meclis Üyemiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte vatandaşlarımıza lokma tatlısı ikramında bulunduk...

Allah kabul etsin...

Kandilimiz mübarek olsun"...

Mustafa Başkan, böyle özel ve mübarek günlerde her zaman hassas olmaya özen göstermiştir...

Ve her zaman fark yaratmıştır...

Başta Mustafa Başkan olmak üzere tüm ekibini yürekten kutluyorum...

Başka söze hacet yok...

Nokta...



İYİ Parti Alanya'da her ortamda var

TECRÜBELİ siyasetçi Hilmi Er önderliğinde Alanya'da yoluna devam eden İYİ Parti, istisnasız her ortamda temsil ediliyor...

Son olarak yayla şenliklerine katılan İçe Başkanı Hilmi Er, şu ifadeleri kullandı...

"Yöneticilerimiz ve Partililerimiz ile birlikte 2'nci Şıhlar Çayarası Yayla şenliklerine katılım sağladık...

Çayarası esnaflarımız ile bir araya geldik, çerçeve yasa ile alakalı kızgınlıklarını dile getiren esnafımız, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun ve İYİ Parti’nin karşı duruşunu ve mücadelesini takdirle karşıladıklarını bizim paylaştılar...

Yayla kültürünün tanıtılması ve geliştirilmesi noktasında bu güzel şenliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan başta Şıhlar Mahallesi Muhtarı Sayın Hilmi Türker ve ekibine teşekkür ediyor daha nicelerinin devamını diliyorum"...

Takibe devam...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA Kent Konseyi Başkanı olarak uzun zamandan bu yana başarıyla görev yapan, ekip arkadaşları ile birlikte ortaya koyduğu çalışmalarla Alanya'nın her ortamda fark edilmesi noktasında önemli işlere imza atan, birleştirici ve bütünleştirici tavırlarıyla Alanya'nın her kesimi tarafından takdir edilen, kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan isimlerin başında gelen, iyi niyeti ve samimiyeti ile ön plana çıkan, Kent Konseyi'ni siyasete asla alet etmeyerek önemli bir fark yaratan Nurhan Özcan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ