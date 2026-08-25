ALANYA gece hayatının tanınmış isimlerinden Club Robin Hood’un sahibi Bayram Alaşkan, eğlence sektöründeki 25’inci yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Uzun yıllardır Alanya gece hayatında faaliyet gösteren Alaşkan, çeyrek asırlık işletmecilik serüveni boyunca Club Robin Hood’u kentin eğlence hayatının bilinen markalarından biri haline getirdi.

Turizm kenti Alanya’nın gece hayatında yıllar içerisinde yaşanan değişimlere tanıklık eden Alaşkan, 25 yıllık süreçte işletmecilik alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Alanya’da eğlence sektörünün gelişimine eşlik eden Club Robin Hood da yıllar içinde kent merkezindeki gece hayatının dikkat çeken adresleri arasında yer aldı.

25 YILLIK SERÜVENİNİ ÖZEL VİDEOYLA KUTLADI

İşletmecilik hayatında önemli bir kilometre taşına ulaşan Bayram Alaşkan, 25’inci yıl heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Geçmişten bugüne uzanan serüveni yansıtan kutlama videosu, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgiyle karşılandı.

Milyonlarca kez izlenen videonun ardından Alaşkan’a dostları, takipçileri ve sevenlerinden çok sayıda kutlama mesajı geldi. Paylaşım, Club Robin Hood’un yıllar içerisindeki yolculuğunu ve Alaşkan’ın eğlence sektöründeki çeyrek asırlık deneyimini bir kez daha gündeme taşıdı.

ALANYA GECE HAYATINDA 25 YIL

Turizm sektörünün önemli merkezlerinden Alanya’da gece hayatı da kentin turizm hareketliliğinin önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bayram Alaşkan da 25 yıllık işletmecilik geçmişiyle sektörde uzun soluklu bir başarı ortaya koyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yıllar boyunca değişen eğlence anlayışı ve turist beklentilerine uyum sağlayarak faaliyetlerini sürdüren Alaşkan, Club Robin Hood markasıyla Alanya gece hayatındaki varlığını devam ettiriyor.

YENİ PROJELERİN SİNYALİNİ VERDİ

Çeyrek asırlık işletmecilik serüvenini kutlayan Alaşkan’ın paylaşımında en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri de geleceğe yönelik mesajları oldu. Alaşkan, 25 yılın ardından yeni projelerle yoluna devam edeceğinin sinyalini vererek takipçilerinde merak uyandırdı.

Geride kalan 25 yılı kutlarken yeni döneme ilişkin çalışmaların mesajını da veren Alaşkan’ın, Alanya eğlence sektöründe bundan sonra hangi projeleri hayata geçireceği şimdiden merak konusu oldu. (Mehmet TUNÇ)