ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATABEM kurs merkezleri kış döneminde de öğrencilerin eğitimine katkı sunacak. ATABEM’in 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz kış kursları için başvurular alınacak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda düzenlenecek kurslarda öğrenciler Türkçe ve matematiğin yanı sıra gitar, satranç, resim ve modern dans gibi farklı branşlarda eğitim alma fırsatı bulacak. ATABEM kış kursları için başvurular, 31 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden çevirimiçi yapılacak. Başvuruların ardından evrak teslimleri 7- 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE YOLUNDA GENÇLERE DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) tarafından 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik düzenlenen ücretsiz üniversite hazırlık kursları için de başvurular başladı. Muratpaşa ve Çaybaşı kurs merkezlerinde 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar, Gazipaşa ve Alanya kurs merkezlerinde ise mezun öğrenciler eğitimlerden yararlanabilecek. Üniversite hazırlık kursları için başvurular 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar yapılacak. Dersler ise 1 Eylül tarihinde başlayacak. Öğrenciler, başvuru evraklarını ilgili kurs merkezine teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

ATASEM İLE MESLEK VE HOBİ EĞİTİMLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik eğitim merkezi ATASEM için de yeni dönem kurs kayıtları da başlıyor. Ücretsiz kurslar sayesinde vatandaşlar, hem meslek edinmeye yönelik eğitimlerden yararlanabilecek hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilecek. ATASEM için çevrim içi kayıtlar 1- 6 Eylül tarihleri arasında 'atasem.antalya.bel.tr' adresinden yapılacak. Evrak teslimleri ise 7- 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GENÇLERE TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Antalya Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), kapsamında düzenlenecek Temel Bilgisayar Programları Eğitimi ile gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Eğitim, çevrim içi video ve dokümanlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılar eğitim içeriklerine diledikleri zaman erişebilecek. Eğitim için başvurular 25 Ağustos- 25 Eylül tarihleri arasında 'cevrimiciegitim.org' adresinden yapılabilecek. Başvuru onay süreci de aynı adres üzerinden takip edilebilecek.

SANAT EĞİTİMİ İÇİN KONSERVATUVAR FIRSATI

Sanata ilgi duyan Antalyalıların sanat yolculuğuna öncülük eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın yeni dönem çevrim içi ön kayıtları da 1- 13 Eylül tarihleri arasında 'www.antalya.bel.tr' üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların ardından yetenek sınavlarının tarihleri ve eğitim sürecine ilişkin ayrıntılar belediyenin resmi iletişim kanallarından duyurulacak.

FUTBOL AKADEMİSİ’NDE KIŞ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, çocukları erken yaşta spora yönlendirmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Futbol Akademisi’nin kış dönemi kursları için de kayıtlar başladı. Çocuklara temel futbol becerilerinin yanı sıra, takım ruhu ve spor disiplininin de öğretildiği kurslara, 2015- 2020 doğumlu erkek ve 2016- 2019 doğumlu kız çocukları başvurabilecek. Başvurular 2 Eylül’e kadar 'genclikspor.antalya.bel.tr' adresinden yapılabilecek. Kurslar, 7 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: DHA