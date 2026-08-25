Alanya Belediyesi Yeni Alanyalılar Platformu ve Alan Nekhay Foundation iş birliğiyle düzenlenen “WE (Biz) – Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Kafkasya ve çevre coğrafyalardan 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek

ALANYA Belediyesi Yeni Alanyalılar Platformu ve Alan Nekhay Foundation iş birliğiyle düzenlenen “WE (Biz) – Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi”nin açılışı, Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da katıldı. Küratörlüğünü Mariat Abdulkhamidova’nın üstlendiği sergide, Kafkasya ve çevre coğrafyalardan 15 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide resim, heykel, fotoğraf, baskı ve video gibi farklı sanat disiplinlerinden eserler yer alıyor.

FARKLI KÜLTÜRLER SANATLA BULUŞTU

Kimlik, göç, hafıza ve kültürel miras gibi evrensel temalara odaklanan sergi, farklı kültürlerin ortak belleğini sanatın birleştirici gücüyle bir araya getiriyor. Serginin, Alanya’nın uluslararası kültür ve sanat şehri olma vizyonuna da katkı sunması hedefleniyor. “WE (Biz) – Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi”, cuma gününe kadar Alanya Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi, tüm vatandaşları ve sanatseverleri bekliyor.