Yabancıların sağlık aktivasyonu için yabancı kimlik numarası, aile yakınlık bilgisinin tespiti için ise kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, uyruğunda bulunduğu ülke konsolosluğundan alacağı aile yakınlık bilgilerini gösteren belgeler ile bu belgeleri temin edemeyenler için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Sahibi ve Refakatçi Bilgileri (Refakatçi/Bağlı) Belgesi” yeterli sayılacaktır.

YABANCILARIN SAĞLIK AKTİVASYONU

28.11.2025 tarihli ve 33091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, 2017/26 sayılı “Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri” konulu SGK Genelgesi’nin sigortalılar veya bakmakla yükümlü olunan kişilerden talep edilen belgelere ilişkin değişiklik yapılmıştır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerden (geçici koruma, uluslararası koruma, mülteci, vatansız vb. yabancılar) öncelikle yabancı kimlik numarası talep edilecek olup, aile yakınlık bilgisinin tespiti için ise kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, uyruğunda bulunduğu ülke konsolosluğundan alacağı aile yakınlık bilgilerini gösteren belge veya bu belgeleri temin edememesi hâlinde Göç İdaresi Başkanlığından alacakları “Başvuru Sahibi ve Refakatçi Bilgileri (Refakatçi/Bağlı) Belgesi” ile işlem yapılabilecektir.

Aynı zamanda, bakmakla yükümlü talep eden ana/babaları için ise bu belgelerin yanı sıra ikamet izin belgesi de istenecektir.

İkamet izin sürelerinin Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’nde görüntülenebilmesi hâlinde ikamet izin belgesi fiziksel olarak talep edilmeyecektir.

Ayrıca Kimlik Paylaşım Sistemi’nde yer alan izin süreleri ikamet izin süresi olarak dikkate alınmayacak olup yalnızca Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’nde yer alan süreler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6458 sayılı Kanun’a göre ikamet izni talebinde bulunan yabancı uyruklulardan ikamet izni verilenlere, ikamet izin belgesi yerine söz konusu belgenin adreslerine gönderileceğini belirten bir belge verilmesi hâlinde, bu belge ile sağlık aktivasyon işlemi yapılacaktır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından ikamet izin belgesi istenmeyecektir.