ALANYA’NIN tanınmış iş insanlarından Mehmet Akar’ın işletmeciliğini yaptığı Teras Cafe Restaurant, hafta sonu yaşanan yoğunlukla dikkat çekti. Alanya Seyir Terası’nın karşısındaki konumuyla kentin panoramik manzarasına hakim olan mekan, hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen çok sayıda misafiri ağırladı.

Günün stresinden uzaklaşmak, aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği Teras Cafe Restaurant’ta özellikle manzaraya hakim bölümler yoğun ilgi gördü. Alanya’nın kent merkezi, sahili ve Akdeniz manzarasını seyretme imkanı bulan konuklar, yemek ve sohbet keyfini eşsiz manzara eşliğinde yaşadı.

MANZARA VE ATMOSFER İLGİ GÖRDÜ

Alanya’nın yüksek noktalarından birinde hizmet veren Teras Cafe Restaurant, konumu sayesinde hem kent sakinlerinin hem de bölgeyi ziyaret eden misafirlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Seyir Terası çevresindeki hareketlilik de hafta sonunda işletmeye olan ilgiyi artırdı.

Misafirler bir yandan Alanya’nın panoramik görüntüsünü izlerken diğer yandan mekanın atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileler ve arkadaş gruplarının oluşturduğu yoğunluk gün boyunca devam etti.

HAFTA SONU ADETA DOLUP TAŞTI

Hafta sonundaki yoğunluk nedeniyle Teras Cafe Restaurant hareketli günlerinden birini yaşadı. Şehrin kalabalığından uzaklaşarak manzara eşliğinde vakit geçirmek isteyenlerin mekana gösterdiği ilgi, işletmede gün boyunca devam etti.

Alanya’nın doğal güzelliklerini ve şehir manzarasını aynı noktadan izleme fırsatı sunan mekanın atmosferi de konuklardan beğeni topladı.

GÖZDE ADRESLERDEN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Mehmet Akar’ın işletmeciliğini yaptığı Teras Cafe Restaurant, Alanya manzarasına karşı yemek yemek, kahve içmek ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Hafta sonunda yaşanan yoğunluk da mekanın gördüğü ilgiyi bir kez daha ortaya koyarken, Teras Cafe Restaurant Alanya’nın panoramik manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)