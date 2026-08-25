İtalya'nın Taranto kentinde devam eden 20. Akdeniz Oyunları'nın beşinci gününde, Türkiye spor tarihi açısından önemli bir eşik aşıldı. Milli güreşçi Zeynep Yetgil Kamal, kadınlar 53 kilo finalinde şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'nin organizasyon tarihindeki 1000. madalyasını kazanma başarısı gösterdi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, final müsabakasında İspanyol rakibi Carla Jaume Soler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, minderde üstün bir performans sergiledi. Zeynep Yetgil Kamal, rakibini teknik üstünlükle 10-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.

TARİHİ BAŞARININ İSTATİSTİKLERİ NELER?

Taranto 2026 öncesinde Türkiye, bugüne kadar düzenlenen 19 Akdeniz Oyunları organizasyonunda toplam 967 madalya toplamıştı. Bu madalyaların 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olarak kayıtlara geçmişti. Zeynep Yetgil Kamal'ın bu son zaferiyle birlikte Türkiye, Akdeniz Oyunları genel klasmanındaki istikrarlı başarısını tarihi bir kilometre taşıyla taçlandırmış oldu.