Alanya Sülüklü Yaylası’nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlerin çevredeki alanlara yayılmasını önlemek için canla başla mücadele etti.

Ekiplerin koordineli müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

SÜLÜKLÜ YAYLASI’NDA KISA SÜRE ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Sülüklü Yaylası, kısa süre içerisinde ikinci kez yangınla gündeme geldi. Bölgede 28 Temmuz 2026’da otluk alanda çıkan başka bir yangın, vatandaşların ihbarının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle çevredeki ormana sıçramadan kontrol altına alınmıştı. Yaklaşık bir saat süren o müdahalede yaklaşık 1 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

ALANYA’DA YAZ AYLARINDA YANGIN RİSKİ ARTIYOR

Alanya’nın kıyıdan Toroslar’a uzanan geniş coğrafyasında ormanlar, makilikler, tarım alanları ve yayla yerleşimleri iç içe bulunuyor. Yaz döneminde kuruyan ot ve bitki örtüsü, yüksek sıcaklık ve rüzgârla birleştiğinde küçük bir ateşin kısa sürede geniş bir alana yayılma riskini artırabiliyor. Özellikle ormanlarla tarım ve yerleşim alanlarının birbirine yakın olduğu bölgelerde erken ihbar ve ilk müdahale, yangının büyümesinin önlenmesinde kritik önem taşıyor.