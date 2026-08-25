Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın turizm potansiyelini korumak ve bireysel seyahat eden turistlere güvenli seçenekler sunmak amacıyla yeni bir sertifikasyon programını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki yeme-içme mekanlarının gıda güvenliği standartları Gold Town projesiyle tescilleniyor.

Bireysel turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte tatilcilerin destinasyon seçiminde hijyen ve gastronomi kalitesinin ön plana çıktığına dikkat çekildi. Bu değişime ayak uydurmak isteyen Muratpaşa Belediyesi, işletmeleri bağımsız denetimlerden geçirerek kriterleri karşılayanlara özel bir belge takdim ediyor.

GOLD TOWN SERTİFİKASI İŞLETMELERE NE SAĞLIYOR?

Turistlerin güvenilir gıdaya ulaşmasını kolaylaştıran bu belge, aynı zamanda yerel işletmelerin uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Gastronomi Yatırımcıları Derneği ve bağımsız denetim firması Diversey işbirliğiyle yürütülen süreç, ekonomik dalgalanmalara rağmen hizmet kalitesine yatırım yapan esnafı öne çıkarıyor.

Başkan Uysal, mevcut ekonomik zorlukların ancak sektör temsilcileriyle omuz omuza verilerek aşılabileceğini vurguladı. Antalya'nın dünyada tanınan güçlü bir lezzet ve turizm şehri olması için kalite odaklı çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.