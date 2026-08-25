Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Alihan Kuriş soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla tutuklanan Kuriş'in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ilk kez A Haber tarafından yayımlandı. Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anların ortaya çıktığını daha önce aktarmıştık. Görüntüler, Kuriş'in gözaltına alınarak ekipler tarafından götürüldüğü anları içeriyor.

SORUŞTURMA MALİ YAPILANMAYA ODAKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları üzerinde duruluyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da soruşturmanın herhangi bir dini görüş, cemaat veya sivil toplum kuruluşuna değil, iddia edilen mali yapılanmaya yönelik olduğu belirtilmişti.

Soruşturmanın önemli dayanaklarından birini Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) çalışmaları oluşturuyor. Resmi açıklamalara yansıyan bilgilere göre şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali hareketleri incelemeye alındı. Şirketlerin özellikle 2020 sonrasında artan finansal işlem hacimleri, bölünme ve devir işlemleri ile farklı faaliyet alanlarında kurulan yeni şirketler soruşturma kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerden 38'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Alihan Kuriş operasyonunda düzenlenen üçüncü dalgada 54 kişinin gözaltına alındığını da duyurmuştuk.

KURİŞ AYLIK GELİRİNİ 380 BİN TL OLARAK BEYAN ETTİ

Kuriş'in emniyette verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar da soruşturmanın ardından kamuoyuna yansıdı. Kendisini mimar olarak tanıtan Kuriş, aylık ortalama gelirinin yaklaşık 380 bin TL olduğunu, bu gelirin şirketten aldığı ücret ile kira gelirlerinden oluştuğunu beyan etti. Mal varlığına ilişkin sorular üzerine Çamlıca'da üç katlı bir evi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir ofis binasında hissesi, Kısıklı'da ailesiyle ortak arsası ve 2008 model Mercedes otomobili bulunduğunu söyledi.

Kuriş, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyet ifadesine yansıyan bilgilere göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini de belirtti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin beyanları ile MASAK raporlarında ve diğer delillerde yer alan mali verilerin karşılaştırılması, savcılığın suçlamalarının hukuki çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

MALİ SUÇ SORUŞTURMALARI NASIL İLERLİYOR?

Bu tür soruşturmalarda yalnızca kişilerin beyan ettiği gelir ve mal varlıkları değil; banka hesap hareketleri, şirket ortaklıkları, para transferleri, ticari işlemler ve mal varlığındaki değişimler de incelenebiliyor. MASAK tarafından hazırlanan analizler soruşturmayı yürüten adli makamların değerlendirmesine sunulurken, gerekli görülmesi halinde arama, el koyma ve diğer koruma tedbirleri için yargı mercilerinden karar alınabiliyor. Mali hareketlerin tek başına suçun kanıtı olmadığı, elde edilen verilerin diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği de hukuki sürecin temel unsurları arasında bulunuyor.