ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz’a makamında ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Alanya’da sunulan sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla üniversite ve hastane arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Özellikle akademik birikim ile sağlık hizmetlerinin daha güçlü şekilde buluşturulması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

SAĞLIKTA İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden birini ALKÜ ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi oluşturdu. Taraflar, sağlık alanındaki akademik çalışmalar ile hastanenin sağlık hizmetlerindeki tecrübesinin ortak çalışmalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Alanya’nın artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda gelecekte yapılabilecek çalışmalar da görüşmede değerlendirildi. Üniversite-hastane iş birliğinin hem sağlık hizmetlerinin niteliğine hem de akademik çalışmalara katkı sağlaması üzerinde duruldu.

ALANYA’NIN SAĞLIKTA YOL HARİTASI KONUŞULDU

Görüşmede ayrıca ilçedeki sağlık hizmetlerinin geleceğine ilişkin izlenebilecek yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Sağlık alanındaki ihtiyaçlar, hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, Alanya’da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği ve ortak çalışma imkanlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.