Altın piyasası uzmanı İslam Memiş ile eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, katıldıkları bir televizyon programında altın fiyatlarına yönelik tahminler üzerinden karşı karşıya geldi. Aktarılan bilgilere göre, Şamil Tayyar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı ve Memiş'i CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana gösteren paylaşımı gerilimin ana nedeni oldu. Yayında karşılıklı suçlamaların artması üzerine sunucu Hasan Basri Akdemir araya girmek zorunda kaldı.

Canlı yayında söz alan İslam Memiş, söz konusu sosyal medya gönderisini bir itibarsızlaştırma çabası olarak nitelendirdi. Siyasi bir figürle yan yana getirilmesine anlam veremediğini belirten Memiş, Tayyar'ın üslubunu eleştirerek duruma tepki gösterdi. Şamil Tayyar ise paylaşımında herhangi bir hakaret bulunmadığını, yalnızca Memiş'in gerçekleşmeyen altın tahminleri üzerinden bir değerlendirme yaptığını savundu.

TAHMİNLER ÜZERİNDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde tansiyon daha da yükseldi. Tayyar, Memiş'in yatırımcıyı yanılttığını öne sürerek, "8 bin TL diyeceksiniz, 6 bin TL çıkacak. Bu milleti kandırmayın" ifadelerini kullandı. Memiş ise bu sözlere karşılık vererek Tayyar'ı şovmenlik ve yalancılıkla suçladı. Karşılıklı diyaloglarda "terbiyesizlik yapma" ve "utanmaz adam" gibi sert ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

ALTIN TAHMİNLERİ NEDEN GÜNDEM OLUYOR?

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde yatırımcıların uzman yorumlarına olan ilgisi artış gösteriyor. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan finansal öngörüler, hem geniş kitleleri etkileyebiliyor hem de tahminlerin sapması durumunda sert eleştirilerin hedefi haline gelebiliyor. Bu tür canlı yayın tartışmaları, finansal tavsiyelerin kamuoyundaki yansımalarını ve taşıdığı sorumluluğu yeniden gündeme getiriyor.

Sunucu Hasan Basri Akdemir'in tarafları sakinleştirme çabalarına rağmen söz düellosu programın son anlarına kadar sürdü. Yayın, Memiş'e katılımından dolayı teşekkür edilmesiyle sonlandırılırken, yaşanan diyaloglar sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu.