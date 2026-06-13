Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından hazırlanan 12 Haziran 2026 tarihli adli ve idari yargı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 4 bin 608'i adli ve 359'u idari yargıda olmak üzere toplam 4 bin 967 hâkim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Yayımlanan liste ile Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede olduğu gibi Alanya'da da adli yönetimin tepe isimleri yeniden şekillendi.

ALANYA VE SERİK ADLİYELERİNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

HSK'nın 1257 sayılı kararının ek listesinde yer alan bilgilere göre, Alanya ve çevre ilçelerdeki adalet komisyonu başkanlıklarında önemli yetkilendirmeler yapıldı. Kararname kapsamında, Alanya'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sıfatıyla görev yapan Sadık Çimen, Alanya Adalet Komisyonu Başkanı olarak yetkilendirildi. Aynı ek liste doğrultusunda Antalya'nın bir diğer ilçesi Serik'te ise Ahmet Bayrak adalet komisyonu başkanlığı yetkilendirmesi alan isimler arasında yer aldı.

ATAMALARIN ALANYA ADLİ İŞLEYİŞİNE OLASI YANSIMASI NEDİR?

Adalet komisyonu başkanları, bulundukları bölgelerdeki adliyelerin idari işleyişi, personel atamaları ve mahkemelerin düzenli çalışması açısından kritik bir rol üstleniyor. Alanya gibi yoğun nüfuslu ve turizm kaynaklı hukuki sirkülasyonun yüksek olduğu bir ilçede, komisyon başkanlığı yetkilendirmelerinin adli süreçlerin hızlanmasına ve yerel yargı mekanizmasının daha entegre çalışmasına muhtemel etkisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ANKARA ADLİYESİNDE ÜST YÖNETİM DEĞİŞTİ

Kararnamenin ulusal çapta en çok dikkat çeken bölümü ise Ankara Adliyesi'ndeki kapsamlı değişiklikler oldu. Ankara'da görev yapan 14 başsavcı vekili görevden alınarak düz savcı olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilirken; HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

YENİDEN İNCELEME TALEPLERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Kararname ile ataması yapılan ve karara itiraz ederek yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen hâkim ve savcılar için takvim de netleşti. İlgili yargı mensuplarının taleplerini 18 Haziran 2026

Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranı üzerinden iletmeleri gerektiği bildirildi. Atama tebligatlarının ise 22 Haziran 2026

Pazartesi gününden itibaren ilgililere gönderilmeye başlanacağı açıklandı.