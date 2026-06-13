Ekonomist İslam Memiş ile eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar arasında sosyal medyada başlayan altın tahmini polemiği, televizyon ekranlarına taşındı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ikili canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulunarak sert bir tartışma yaşadı.

Tartışmanın fitili, Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla ateşlendi. Tayyar, altın fiyatlarında yaşanan son düşüşlerin ardından yatırımcıların zarar ettiğini öne sürerek Memiş'i eleştiren ifadeler kullandı.

Paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İslam Memiş'in yan yana olduğu bir fotoğrafa yer veren Tayyar, "Günün iki kaybedeni. Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Sosyal medyadaki bu sert ifadelerin ardından bir televizyon programında karşı karşıya gelen taraflar arasında ipler koptu. İslam Memiş, Tayyar'ın fotoğraf paylaşımını ergen tavırlarına benzeterek eleştirirken, Tayyar bu sözlere tepki gösterdi.

Tayyar, Memiş'i yatırımcıları yanlış yönlendirmekle suçlayarak, "8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu suçlamanın üzerine Memiş'in verdiği yanıt stüdyodaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Karşılıklı hakaretlere varan diyalogda Tayyar, Memiş'i ahlaksızlık ve terbiyesizlikle itham edip yayına çıkarılmasını eleştirdi. Memiş ise eski milletvekiline "Şovmensin sen" diyerek karşılık verdi.

ALTIN TAHMİNLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında ani iniş çıkışlara neden oluyor. Uzmanların gram altın üzerinden yaptığı tahminlerin kısa sürede sapma göstermesi, birikimlerini korumaya çalışan küçük yatırımcılar arasında endişe yaratırken, ekonomi yorumcularının öngörülerini de kamuoyunda tartışmaya açıyor.