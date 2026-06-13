Eurostat tarafından yayımlanan güncel çalışma süresi raporuna göre Türkiye, Avrupa genelinde en uzun haftalık mesaiye sahip ülke olarak kayıtlara geçti. Tam ve yarı zamanlı çalışanların fiili çalışma sürelerini kapsayan araştırmada, Türkiye'deki ortalama mesai süresi haftalık 42,4 saat olarak belirlendi.

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ece Güneş'in aktardığı habere göre, Türkiye'yi Balkan ülkeleri izliyor. Listede Bosna-Hersek 40,9 saat, Sırbistan ise 40,6 saat ile ikinci ve üçüncü sıraları paylaşıyor. Avrupa'da 40 saat barajını aşan ülkelerin yalnızca bu üçü olması dikkat çekiyor. Yunanistan 39,6 saat, Kuzey Makedonya 39,5 saat ve Bulgaristan 38,7 saat ile sıralamanın üst basamaklarında yer buldu.

AVRUPA'NIN EN KISA MESAİSİ HOLLANDA'DA

Raporun en alt sırasında 31,9 saatlik ortalamayla Hollanda bulunuyor. Bu veriyle birlikte Türkiye ile Hollanda arasındaki haftalık mesai farkı 10,5 saate ulaşıyor. Hollanda'yı 33,9 saat ile Almanya, Norveç ve Danimarka takip ederken; Avusturya'da bu süre 34, Belçika'da 34,3 ve Finlandiya'da 34,7 saat olarak ölçüldü.

Eurofound araştırmacısı Jorge Cabrita, Hollanda'daki düşük ortalamanın temel nedeninin yüzde 43 seviyesindeki yarı zamanlı istihdam modeli olduğunu belirtiyor. Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında Fransa'da çalışma süresi 35,6 saat olarak hesaplanırken; Polonya'da 38,7 saat, Romanya'da 38,2 saat, Çekya'da 37,5 saat ve Macaristan'da 37,4 saat olarak ölçüldü. Rakamlar, Batı Avrupa'da çalışma sürelerinin kısaldığını, Doğu Avrupa'da ise uzadığını ortaya koyuyor.

SEKTÖREL VERİLER NELER SÖYLÜYOR?

Avrupa genelindeki sektörel analizlere göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren nitelikli işçiler haftalık 42 saat ile en uzun mesaiyi yapıyor. Yöneticiler 40,6 saat, silahlı kuvvetler personeli ise 39,4 saat çalışıyor. En kısa mesai ise 31,8 saat ile nitelik gerektirmeyen temel işlerde görülüyor. Büro destek çalışanları 34 saat, hizmet ve satış personeli ise ortalama 34,5 saat mesai yapıyor.

Antalya ve Alanya gibi ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ile hizmet sektörüne dayanan bölgelerde, bu yüksek çalışma sürelerinin pratik yansımaları muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor. Özellikle tarım alanındaki 42 saatlik Avrupa zirvesi, bölgedeki seracılık ve tarımsal üretim faaliyetlerinin ulusal ortalamadaki ağırlığını yansıtıyor.