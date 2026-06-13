Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Malkara-Çanakkale Otoyolu üzerinde seyreden bir otomobil, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan tankere arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, iki kişi ağır yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre, Çanakkale istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen binek araç, önünde ilerleyen tankere çarparak büyük hasar aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, araçta sıkışan yolculardan E.A. ve Ö.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan diğer iki yolcu ise aynı hastanedeki ilk cerrahi müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TEHLİKELİ MADDE PROTOKOLÜ UYGULANDI

Çarpışmaya karışan ticari aracın LNG yüklü olması nedeniyle bölgede standart tehlikeli madde kaza protokolü devreye sokuldu. İtfaiye ekipleri olası bir gaz sızıntısı veya parlama riskine karşı otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı tehlike geçene kadar emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın oluş şekli ve kusur oranlarının tespiti amacıyla adli soruşturma başlattı.