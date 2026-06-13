AA'nın aktardığına göre, Ardahan'dan yüklediği hurdayı Hatay'a götürmek üzere yola çıkan Halil Keskin idaresindeki 31 PBM 64 plakalı tır, Erzurum kent merkezine yaklaşık 15 kilometre kala kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın başladı.

Pasinler ilçesinden Erzurum istikametine seyreden aracın sürücüsü Keskin ve yanında bulunan arkadaşı, alevlerin büyümesi üzerine yolcu kapısını kullanarak dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri güvenlik amacıyla karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yola dökülen hurdaları iş makineleriyle temizledi.

KAZANIN NEDENİ NE OLDU?

Tırın çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazanın sol ön lastiğin patlaması nedeniyle yaşandığını belirten sürücü Keskin, aracın bir anda kontrolden çıktığını ifade etti. Direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalışmasına rağmen başarılı olamadığını anlatan Keskin, orta refüje girdikten sonra başlayan yangından sağ kapı aracılığıyla kurtulduklarını aktardı.

AĞIR VASITALARDA ÖN LASTİK PATLAMASI NEDEN RİSKLİ?

Özellikle hurda gibi ağır yük taşıyan ticari araçlarda, ön yönlendirme dingilindeki lastiklerin patlaması ani denge kayıplarına yol açıyor. Patlayan lastiğin bulunduğu yöne doğru oluşan şiddetli çekme kuvveti, sürücünün direksiyon hakimiyetini saniyeler içinde kaybetmesine neden oluyor. Metal bariyerlere yüksek hızla ve tonlarca ağırlıkla sürtünen ağır vasıtalarda ise kıvılcımların yakıt veya yağ hatlarına ulaşması sonucu benzer yangın vakaları sıklıkla rapor ediliyor.