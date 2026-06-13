Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde serinlemek amacıyla Alara Çayı'na giden beş kişilik arkadaş grubundan Ahmet Polat, suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının kendi imkanlarıyla yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermeyince, durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ve olay yerindeki gençlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kaybolan şahsı bulmak için Alara Çayı'nın sularında gece boyunca geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması yürüttü. Ahmet Polat'ın yakınları ve arkadaşları ırmak kenarında endişeli bekleyişlerini sürdürürken, yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

AKARSULARDA GİZLİ TEHLİKE

Uzmanlar, Alara Çayı gibi akarsuların debisinin zaman zaman değişkenlik gösterebildiğini ve yüzeyde durgun görünse de dip akıntılarının ciddi tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için ırmak kenarlarını tercih eden vatandaşların, can güvenliği açısından belirlenmiş güvenli alanlar dışında suya girmemesi büyük önem taşıyor.