Dee bi vakıdlar Enişdibi Mescidi'nden bi seçim hikayesi annadıvereem. Engi olay Alanya'da 1970'lerde olmuş.

Gözü az gören, 90 yaşında bi emmiyi rey atsın deyi mescide getirmişler. Engi ehdiyar emmiye gır atcı oğlanları evde, "Mühürü atın gannına basıcan" deyi eyice tembih etmişler.

Emmime sandıkcılar seçim kayıtlarını vermiş. Emmim içeri girmiş. Hayılaca bi soona söylenereg dışarı çıkmış.

Sandıkcılara:

— Ay oğlum, ben engirde atı bulaamaverdim. Atı bi gösderiverin de, gannına mühürü basaan, demiş.

Sandıkcılar:

— Emmi, gösderivermek yasag, demişler.

O vakıdlarda gıratın yanında da başka bi partinin iresmi varımış. Onun iresmi de aslanımış. Emmim atıla aslanı garışdırmış. Aslanın gannına basmış mühürü.

Oğlanları dışarı çıgdığında:

— Boba, mühürü gırata basdın deemi? demişler.

Emmim de:

— Oğlum, aslan mıdı, at mıdı, kedi midi, forsug mudu beere basdım emme neyidi tam bildiim yog. Nere basdığı mı az bilemeceg gibiyim, demiş.

Benden bönnülüg bu gadar.

Hadi galın saalıcaala.