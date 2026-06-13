Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi uygulamasında üçüncü faza geçildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam'ın aktardığına göre, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda sisteme 'Hata Düzelt' ve 'Güncelle' fonksiyonları dahil edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, e-Devlet üzerinden hazırlanan ve taraflarca onaylanan kira sözleşmelerinde meydana gelebilecek yazım, rakam veya bilgi girişi hataları ilk 15 gün içerisinde düzeltilebilecek. Vatandaşların 4 Kasım 2024'ten bu yana kullandığı sistem, 9 Mayıs 2025 itibarıyla emlak danışmanları için de zorunlu hale gelecek.

SÖZLEŞMELERE EK PROTOKOL DÖNEMİ

Sözleşmenin onaylanmasının üzerinden 15 gün geçtikten sonra yapılacak değişiklikler ise sisteme farklı bir şekilde yansıyacak. Akçam'ın açıklamasına göre, bu süreden sonra yapılacak iletişim bilgisi, kira tutarı veya ödeme detayları güncellemeleri, ana sözleşmeye bağlı bir 'ek protokol' olarak barkodlu belgeye dönüştürülecek. Karşı tarafın sistem üzerinden onaylamadığı güncelleme talepleri geçersiz sayılacak ve mevcut sözleşme yasal geçerliliğini korumaya devam edecek.

KİRACI VE EV SAHİBİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Sisteme eklenen bu yeni fonksiyonlar, taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlıkları en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle yıllık kira artış dönemlerinde yeni bir fiziki sözleşme hazırlamak yerine, e-Devlet üzerinden yapılacak 'Güncelle' işlemiyle yeni kira bedeli resmi olarak kayıt altına alınabilecek. Basit harf veya rakam hatalarının sözleşmeyi geçersiz kılması riski de 15 günlük düzeltme süresiyle ortadan kalkmış oluyor.

Uygulamanın sektör genelinde sorunsuz işlemesi amacıyla hazırlıklar da sürüyor. Yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları tarafından emlak sektörü temsilcilerine yönelik kapsamlı eğitimler verileceği bildirildi.