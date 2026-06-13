Oyuncu Ezgi Mola'nın, Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İkilinin, ocak ayında İstanbul'da düzenlenen bir konserde tanıştığı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Mustafa Aksakallı ile evliliğini tek celsede sonlandıran Mola'nın özel hayatına dair yeni gelişmeler magazin gündemine yansıdı. İddialara göre ünlü oyuncu, arkadaşı olan Tarkan'ın Volkswagen Arena'daki ilk konserini izlemeye gittiğinde Can Şengün ile tanıştı. Basına yansıyan haberlere göre, çiftin beraberliklerini şimdilik gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği belirtiliyor.

BOŞANMA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ezgi Mola, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Mustafa Aksakallı ile 2023'te dünyaevine girmiş ve aynı yıl oğulları Can'ı kucağına almıştı. Ancak çift, iki yıllık evliliklerinin ardından sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

O dönem sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Mola, "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can’dır. Sürecin devamında dostluğumuz zarar görmeden birbirimizin yanında olacağız" ifadelerini kullanmış ve kamuoyundan hassasiyet talep etmişti. Eski eşlerin ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya geldiği biliniyor.

YENİ İLİŞKİ İDDİALARI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Özel hayatını kameralardan uzak yaşamaya özen gösteren Ezgi Mola'nın, boşanma sonrasında tamamen oğlunun gelişimine ve işine odaklandığı kamuoyuna yansımıştı. İddiaların merkezindeki Can Şengün ise uzun yıllardır müzik sektöründe Tarkan başta olmak üzere birçok önemli sanatçıyla sahne alan deneyimli bir müzisyen olarak tanınıyor. İkilinin ortak arkadaş çevreleri ve katıldıkları etkinlikler aracılığıyla iletişimlerini ilerlettiği, ancak bu süreci kendi içlerinde yaşamayı seçtikleri ifade ediliyor.