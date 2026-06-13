Amasya kırsalında doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, literatürde nesli tükendiği varsayılan ve en son 1896 yılında izine rastlanan 'Yitik Amasya lalesi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı.

Doğasever Ercan Eftelioğlu, arazideki gözlemleri sırasında farklı yapısıyla dikkatini çeken lale türünü fotoğraflayarak uzmanlara iletti. Gelen bildirim üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Salih Sercan Kanoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bitkinin kayıp Amasya lalesi olduğu kesinleşti.

UZMANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İsmail Eker, bitkinin bilimsel olarak ilk kez 1892 yılında toplandığını aktardı. Geçen 130 yıllık süreçte pek çok araştırmacının bölgede başarısız arama çalışmaları yürüttüğünü belirten Eker, lalenin oldukça dar bir alanda hayatta kalmayı başardığını ve önceliklerinin bu türü sıkı bir koruma altına almak olduğunu bildirdi.

ENDEMİK TÜRLERİN KORUNMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Nesli tükendiği sanılan endemik bitkilerin doğal ortamlarında yeniden keşfedilmesi, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem dengesi açısından kritik bir değer taşıyor. Literatürde kayıp olarak geçen türlerin dar yaşam alanlarında tutunabilmesi, gen bankası çalışmalarının ve acil yerinde koruma eylem planlarının önemini bölgesel ekoloji açısından bir kez daha ortaya koyuyor.

Tarihi keşfi gerçekleştiren Ercan Eftelioğlu ise sürekli doğada gözlem yaptığını ifade etti. Karşılaştığı bitkinin meşhur kayıp laleye benzediğini fark etmesi üzerine iki adet örnek alarak botanik uzmanlarına ulaştırdığını ve yerinde inceleme sürecinin bu şekilde başladığını duyurdu.