Alanya’da trafik ekiplerinin Dinek Mahallesi’nde gerçekleştirdiği denetim sırasında bir hafif ticari araç sürücüsü polisin “dur” ihtarına rağmen yoluna devam ederek kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, sürücüyü durdurmak için takip başlattı. Kovalamaca, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’nda sona erdi. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Yapılan incelemede sürücünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali yapmak, trafikte makas atmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlattı. Kurallara aykırı şekilde kullanılan araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Son dönemde Alanya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde özellikle ehliyetsiz kullanım, tehlikeli şerit değişiklikleri ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik kontrollerin artırıldığı belirtiliyor.