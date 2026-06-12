ALANYA’DAKİ bazı otel işletmelerinde turizm çalışanlarının sezonun henüz ortasına gelmeden ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki iddialar sektör içinde tartışma konusu oldu. Yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden biri sürerken bazı tesislerde alınan bu kararların, çalışanlar arasında ciddi belirsizlik ve endişe oluşturdu. Turizm sezonuna güvenerek işe başlayan birçok çalışanı, beklenmedik şekilde gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı. İddialara göre bazı işletmeler, sezon başında personel ihtiyacını karşılamakta zorlandığını dile getirirken, sezonun ilerleyen dönemlerinde doluluk oranlarındaki değişimi gerekçe göstererek çalışanları ücretsiz izne yönlendirebiliyor. Bu durumun özellikle ekonomik planlarını turizm sezonuna göre yapan emekçiler üzerinde olumsuz etki yarattığı, kira, fatura ve temel yaşam giderlerinin devam etmesi nedeniyle mağduriyetleri arttırdığı belirtildi.

‘CİDDİ BİR ÇELİŞKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Hotel Kat Hizmetlileri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Kurucusu, Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, turizm sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce “personel bulamıyoruz” şeklinde açıklamalar yapan işletmelerin bugün aynı çalışanları gelirlerinden mahrum bırakmasının büyük bir çelişki olduğunu vurgulayan Yeni, bu durumun yalnızca çalışanları değil sektörün geleceğini de etkilediğini söyledi. Yeni, "Turizm emekçilerinin daha sezonun ortasına bile gelmeden ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki duyumlar ve söylemler sektörde dolaşmaya başladığında, açıkçası buna inanmak istemedim. Ancak konunun ciddiyeti nedeniyle araştırma yapma ihtiyacı duydum. Ne yazık ki edindiğim bilgiler, duyumların gerçeği yansıttığını ortaya koydu. Özellikle Alanya ve Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı işletmelerin, kısa bir süre öncesine kadar ‘çalışan bulamıyoruz’, ‘personel yetersizliği yaşıyoruz’ diyerek kamuoyuna serzenişte bulunduğu emekçilerini bugün ücretsiz izne çıkardıklarını öğrenmekten büyük bir üzüntü duydum. Düne kadar personel bulamamaktan yakınanların, bugün aynı çalışanları gelirlerinden mahrum bırakacak uygulamalara yönelmesi ciddi bir çelişkidir. Bu durum yalnızca çalışanlarımızı değil, sektörün geleceğini de doğrudan ilgilendiren önemli bir sorundur" dedi.

‘TURİZM EMEKÇİSİ MALİYET KALEMİ DEĞİLDİR’

Turizm çalışanlarının, işletmelerin doluluk oranlarına göre açılıp kapatılacak bir maliyet kalemi olmadığını ifade eden Yeni, "Son yıllarda turizm sektöründe en çok konuştuğumuz, duyduğumuz cümle şudur: "Personel bulamıyoruz." Oysa bugün görüyoruz ki sorun personel bulamamak değil; çalışanı koruyamamak, emeğe sahip çıkamamak ve insan kaynağını yalnızca ihtiyaç duyulduğunda hatırlamaktır. Yaz sezonunun henüz ortasına gelmeden, doluluk oranlarındaki düşüşü gerekçe göstererek çalışanlarını ücretsiz izne gönderen işletmeler, dün ‘bulamıyoruz’ dedikleri emekçileri bugün gözden çıkarmaktadır. Bu durum yalnızca bir çelişki değil, aynı zamanda sektörün insan kaynağına bakış açısının da acı bir göstergesidir. Açıkça ifade ediyorum: Turizm çalışanları, işletmelerin doluluk oranlarına göre açılıp kapatılacak bir maliyet kalemi değildir, olmamalıdır. Bu sektör yıllardır milyonlarca turisti ağırlıyorsa, bunun arkasında bayramını ailesinden uzakta geçiren, gece gündüz çalışan, fedakârlık yapan emekçilerin alın teri vardır. Ancak ne yazık ki işler iyi giderken ‘ekibimiz’, ‘ailemiz’, ‘en büyük değerimiz’ denilen çalışanlar; işler yavaşladığında ilk vazgeçilen kesim hâline getirilmektedir. Peki sonra ne oluyor? Aynı işletmeler birkaç ay sonra yeniden personel arıyor, yeniden çalışan bulamamaktan şikâyet ediyor ve yeniden sektörün iş gücü sorunlarından söz ediyor. Kimse kusura bakmasın. Çalışanına güven vermeyen, emeğe değer vermeyen ve ilk fırsatta personelini ücretsiz izne gönderen anlayışın ‘personel bulamıyoruz’ yakınması artık inandırıcılığını kaybetmiştir’ şeklinde konuştu.

‘FATURAYI EMEKÇİYE KESMEK ADİL DEĞİLDİR’

Sezon ortasında doluluk gerekçesiyle çalışanların ücretsiz izne gönderilmesini eleştiren Yeni, emekçilerin kira, fatura ve yaşam giderlerinin devam ettiğini hatırlatarak, "Bugün ücretsiz izne gönderilen emekçinin kirası durmuyor. Çocuğunun eğitim masrafı durmuyor. Elektrik, su ve mutfağındaki yangın durmuyor. Ama ne hikmetse, işletmelerin yaşadığı her ekonomik sıkıntının faturası dönüp dolaşıp yine emekçiye kesiliyor. Bu adil değildir. Bu sürdürülebilir değildir. Bu vicdani hiç değildir" diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ÇAĞRI

Sektör temsilcilerine ve işverenlere seslenen Yeni, turizm emekçisinin işletmelerin yanlış planlamalarının sigortası olmadığını belirtti. Turizmin gerçek gücünün fiziksel tesisler değil, insan kaynağı olduğunu vurguladı. Yeni, "Buradan sektör temsilcilerine ve kıymetli işverenlerimize sesleniyorum. Turizm emekçisi işletmelerin yanlış hesaplarının, eksik planlamalarının ve ticari risklerinin sigortası değildir. Sektörün gerçek gücü betonarme yapılar, gösterişli lobiler veya yüksek yatak kapasiteleri değil; o tesisleri ayakta tutan insan kaynağıdır. Çalışanını koruyamayan bir sektörün geleceğini koruması da mümkün değildir. Bugün emekçiyi yok sayanlar, yarın hizmet kalitesindeki düşüşten, yetişmiş personel eksikliğinden, sektörden uzaklaşan, kopan çalışanlarından ve işletmeler arası transferlerden şikayet etme hakları yoktur" dedi.

“GERÇEK KRİZ EMEKÇİYE DEĞER VEREMEMEKTIR”

Turizm çalışanlarına hak ettikleri değerin verilmediğini belirten Yeni, "Alın terinin değersizleştirilmesi, emeğin göz ardı edilmesi ve çalışanların kolayca gözden çıkarılması sektörün geleceği açısından üzücü ve sorumsuzcadır. Çünkü biliyoruz ki; turizmin gerçek sahibi oteller değil, o otelleri ayakta tutan emekçilerdir. Emek yoksa hizmet yoktur. Hizmet yoksa turizm de yoktur. "Personel bulamıyoruz' diyenlere soruyoruz: Bulamadığınız çalışanlar mıydı, yoksa değer vermeyi mi başaramadınız? Uzun lafın kısası turizm sektörünün personel krizi yoktur. Turizm sektörünün çalışanına değer verme krizi vardır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi