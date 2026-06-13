TKDK tarafından 2 Haziran 2026 tarihinde duyurulan IPARD III

Dönemi On Birinci Başvuru Çağrısı kapsamında, Antalya ve Türkiye genelindeki tarım işletmeleri için hibe süreci 12 Haziran 2026 saat 09.00 itibarıyla resmen başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen program, gıda ve tarımsal sanayi sektörlerine yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda geri ödemesiz destek sunuyor. TKDK'nın aktardığına göre, "M3 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri altında yapılacak yatırımlar değerlendirmeye alınacak.

YATIRIM SÜRELERİ VE LİMİTLER

Açıklanan rehbere göre, yapım işi içermeyen projelerde yatırım süresi en fazla 9 ay, yapım işi içeren projelerde ise 18 ay olarak sınırlandırıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, IPARD I, II ve III dönemleri boyunca bir yatırımcının yararlanabileceği maksimum uygun harcama tutarının 3 milyon avro olduğu bildirildi.

KİMLER EK PUAN ALABİLECEK?

Yeni dönemde sıralama kriterlerinde önemli bir revizyona gidildi. Bakanlık yetkililerinin açıklamasına göre, kadın girişimcilerin yanı sıra yüzde 40 ile yüzde 59 arasında ortopedik engeli bulunan bireyler de projelerde ek puan avantajından faydalanabilecek. Başvuruların toplam bütçeyi aşması durumunda bu kriterler incelenecek ve yalnızca bütçenin yettiği sayıda proje kabul edilecek.

ALANYA TARIMI İÇİN FIRSAT PENCERESİ

Antalya genelini kapsayan bu fon, Alanya'daki tarımsal işletmeler ve üreticiler tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle bölgedeki tropikal meyve ve seracılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması aşamalarında bu tür geri ödemesiz desteklerin yerel ekonomiye muhtemel etkisi büyük önem taşıyor.

Online proje başvuru sistemi 13 Temmuz 2026 saat 18.00'de kapatılacak olup, fiziki evrak teslimi için son tarih 20 Temmuz 2026 saat 18.00 olarak belirlendi. Yatırımcıların detaylı bilgi ve güncel duyurular için TKDK'nın resmi internet sitesindeki 11.0 versiyonlu çağrı rehberini incelemesi gerekiyor.