Siirt'in Kurtalan ilçesinde hamile eşini ve amcasını öldüren şüpheli hakkındaki adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sanık hakkında fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezlekede, şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli somut delilin bulunduğu vurgulandı. Cinayetin işleniş biçimi ve dosyadaki kanıtlar dikkate alınarak, olası ceza indirimi girişimlerinin hukuki olarak önünün kesildiği belirtildi.

DOSYA SİİRT'E SEVK EDİLDİ

Yasal zorunluluklar ve isnat edilen suçun vasfı gereği davanın daha üst bir mahkemede görülmesi kararlaştırıldı. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, suçun ağırlığı sebebiyle söz konusu dosya Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

AĞIR CEZA YARGILAMASI NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Türk Ceza Kanunu mevzuatına göre, gebe olduğu bilinen eşe ve akrabaya karşı işlenen cinayet suçları, kasten öldürmenin nitelikli halleri arasında yer alıyor. Bu tür dosyaların ağır ceza mahkemelerinde görülmesi, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını sağlıyor. Dosyanın ağır cezaya taşınmasıyla birlikte failin haksız tahrik veya iyi hal gibi ceza indirimlerinden yararlanma ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkıyor.