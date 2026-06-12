Gazeteci ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan iddialara göre olay, Mehmet Aygün’ün İstanbul’dan Antalya’ya dönüşü sırasında yaşandı.

Paylaşımda, Antalya Havalimanı apronu içerisinde kendisine özel araç tahsis edilmemesi nedeniyle Aygün ile TGS personeli arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine Aygün’ün önce personele tükürdüğü, ardından yumruk attığı iddia edildi. Olay yerine polis ekiplerinin çağrıldığı da öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN BASKI İDDİASI

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise olay sonrasında yaşandığı öne sürülen gelişmeler oldu.

Şifa Çiçek’in paylaşımına göre darp edildiği ileri sürülen çalışana şikayetçi olmaması yönünde baskı yapıldı. Ayrıca Türk Hava Yolları nöbetçi müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Mehmet Yanmaz’ın, çalışana işten çıkarılabileceği yönünde uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Antalyaspor’da değişik dönemlerde yöneticilik yapan Titanic Otellerin sahibi Mehmet Aygün’ün İstanbul dönüşü Antalya Havalimanı’nda kendisine özel araç tahsis edilmediği gerekçesiyle TGS personeline önce tükürdüğü, ardından yumruk attığı öne sürüldü. Olay yerine polis… — Sifa Cicek (@sifacicek) June 12, 2026

MEHMET AYGÜN KİMDİR?

Mehmet Aygün, Türkiye'nin turizm sektöründeki önemli yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Titanic Hotels markasının kurucusu olan Aygün, Antalya başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa'da çok sayıda turizm yatırımıyla tanınıyor.

Aygün aynı zamanda farklı dönemlerde Antalyaspor yönetiminde görev aldı. Son olarak Aziz Çetin’in başkanlığı döneminde kulübün denetleme kurulunda yer almıştı.

AYGÜN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından Mehmet Aygün adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah sosyal medya hesaplarınızda yaptığınız paylaşımda bahsi geçen konunun Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun farklı bir karışıklıktan kaynaklandığını düşünüyoruz, gerekli görüldüğü takdirde tüm resmi kayıtlarla kolaylıkla teyit edilebilir. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek üzere paylaşımın kaldırılması ve düzeltme yayınlanmasını rica ederiz."

İş insanı Mehmet Aygün iddialara yanıt verdi. İşte o açıklama:



Sayın Sıfa Çiçek,



Bugün sabah sosyal medya hesaplarınızda yaptığınız paylaşımda bahsi geçen konunun Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun farklı bir… https://t.co/kLtgssUWVe — Sifa Cicek (@sifacicek) June 12, 2026

HAVALİMANLARINDA VIP HİZMET TARTIŞMALARI

Havacılık sektöründe belirli yolculara yönelik özel karşılama ve apron taşımacılığı hizmetleri bulunuyor. Ancak bu hizmetlerin hangi yolculara, hangi prosedürlerle verileceği önceden belirleniyor.