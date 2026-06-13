Edirne'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik işletmesinde çalışan işçilerin başlattığı hak arama eylemi 25'inci gününde kritik bir aşamaya ulaştı. Yerin 1200 metre altına inerek kendilerini madene kilitleyen ve açlık grevine başlayan işçilerle dış dünyanın bağlantısı tamamen koptu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın aktardığına göre, maaş, mesai ve tazminat haklarını talep eden işçiler eylemlerini yeraltına taşıma kararı aldı. Şirket yönetiminin ise madencilerle kurulan internet ve telefon hatlarını kestiği bildirildi.

AÇLIK GREVİNDEKİ İŞÇİLERİN TALEBİ NE?

Direnişlerinin 24 günü boyunca yer üstünde seslerini duyurmaya çalışan ancak herhangi bir anlaşma sağlayamayan işçiler, eylemlerini yeraltına taşıdı. İşçiler tarafından eylem öncesi yapılan son açıklamada, hakları verilene kadar madenden çıkılmayacağı ve kararlılıkla direnişe devam edileceği ifade edildi.

İLETİŞİM HATLARININ KESİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sendika yetkililerinin yayımladığı açıklamaya göre, normal şartlarda ocak içindeki kontrol merkezi üzerinden sağlanan iletişim, işveren tarafından devre dışı bırakıldı. Yeraltı madenciliğinde acil durum haberleşme sistemlerinin kesilmesi, olası bir sağlık veya güvenlik krizine müdahale edilmesini fiilen imkansız hale getiriyor. Bu durum, açlık grevindeki işçilerin hayati riskini yasal ve fiziksel olarak daha da artırıyor.

İçerideki işçilerin sağlık durumuna dair güncel bilgi alınamadığını vurgulayan sendika, yaşanabilecek olumsuzluklardan Kiremitçiler Grubu'nun sorumlu olacağını duyurdu. Kamuoyuna ve yetkililere maden ocağı önüne gelmeleri yönünde acil çağrı yapıldı.