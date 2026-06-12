Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle trafikte seyreden sürücüler araçlarını koruyabilmek için güvenli alanlara sığındı. Özellikle Arpaçay-Kars kara yolu üzerindeki Yolboyu köyü karşısında bulunan akaryakıt istasyonu, doludan korunmak isteyen sürücülerin uğrak noktası haline geldi. Çok sayıda aracın aynı anda istasyona yönelmesi nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.

DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı en büyük zararı tarım alanlarında verdi. Bölge ekonomisinin temel geçim kaynaklarından biri olan tarım faaliyetleri, olumsuz hava koşullarından etkilendi. Çok sayıda ekili arazide ürünlerin zarar gördüğü öğrenilirken, çiftçiler yağışın ardından tarlalarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

Özellikle ekili hububat ve yem bitkilerinin bulunduğu alanlarda dolu nedeniyle kayıpların yaşandığı belirtilirken, üreticiler hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini ifade etti.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHAYA İNDİ

Şiddetli yağışın ardından su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Arpaçay Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yağmur sularının tahliyesi ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için sahada yoğun mesai harcadı.

Yetkililer, bölgede hava koşullarının yakından takip edildiğini belirterek vatandaşları ani sağanak, dolu ve sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇİFTÇİLER HASAR TESPİTİNİ BEKLİYOR

Dolu yağışının ardından gözler yapılacak hasar tespit çalışmalarına çevrildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada inceleme yaparak zarar gören alanları belirlemesi bekleniyor. Üreticiler ise özellikle hasat dönemine yaklaşılırken yaşanan doğal afetin ekonomik etkilerinden endişe duyuyor.