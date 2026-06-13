Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan ve akşam 21.00'e kadar sürmesi beklenen gök gürültülü yağışlar nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada beklemek zorunda kaldı.

Sarı kodlu uyarının kapsadığı bölgelerde şimşek ve yıldırım olayları yoğunlaşırken, Türkiye ve yurt dışından gelen çok sayıda yolcu uçağı rotalarını değiştirdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle iniş sırası bekleyen uçakların özellikle Alanya, Burdur, Korkuteli ve Elmalı semalarında bekleme turları attığı gözlemlendi. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı havalimanında seferlerde gecikmeler meydana geldi.

HANGİ İLÇELER İÇİN SARI KOD VERİLDİ?

Meteoroloji yetkililerinin aktardığına göre, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlar için yedi ilçede özel önlem çağrısı yapıldı. Elmalı, Korkuteli, Manavgat, Serik, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçeleri sarı kod ile işaretlenirken, Kumluca ve yüksek kesimlerde yağışın şiddetini daha fazla hissettirdiği bildirildi.

YOLCULAR NE YAPMALI?

Hava muhalefeti nedeniyle uçuş trafiğinde yaşanan yavaşlamanın, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte normale dönmesi öngörülüyor. Hafta sonu Antalya Havalimanı'nı kullanacak yolcuların, olası rötarlara karşı havalimanına gitmeden önce ilgili hava yolu şirketlerinden sefer durumlarını teyit etmeleri büyük önem taşıyor.