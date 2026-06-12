Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandığı öne sürülen olay, hem kentte hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre ilçedeki bir camide gece saatlerinde cinsel ilişkiye giren kadın ve erkek, olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, sabah ezanı öncesinde camiye gelen müezzinin içeriden gelen sesleri duymasıyla ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen müezzin, cami içerisinde yaptığı kontrolde bir kadın ve bir erkekle karşılaştı. Müezzin ve bazı cemaat üyelerinin şahısları durdurmaya çalıştığı ancak çiftin olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Yaşananların ardından ilk etapta camide hırsızlık olabileceğini düşünen görevliler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin cami içerisinde cinsel ilişkiye girdiğinin görülmesi üzerine durum emniyet birimlerine bildirildi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri belirlenen kadın ve erkek kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinde, eylemi "fantezi olsun diye" gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre şüpheliler, farklı bir deneyim yaşamak amacıyla böyle bir davranışta bulunduklarını ifade etti.

Şahısların daha sonra pişman olduklarını dile getirdikleri ve haklarındaki soruşturma kapsamında ifade verdikleri belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Mahkemeye çıkarılan kadın ve erkek şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler, yargılama süreci devam etmek üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, kamuoyunda tepki çeken olay sosyal medyada da geniş şekilde tartışıldı.

İbadethanelerde yaşandığı iddia edilen bu tür olaylar, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri açısından dikkatle takip edilirken, soruşturma sonucunda ortaya çıkacak resmi bulguların sürece açıklık kazandırması bekleniyor.