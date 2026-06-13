Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, bir yolcu otobüsünden indirilen şüpheli kolilerde yasa dışı yollarla avlanmış deniz ürünleri bulundu. Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen 17 strafor koli, detaylı inceleme için yetkililere bildirildi.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kolilerin içerisinde 11 farklı türe ait toplam 260 kilogram balık olduğu tespit edildi. Ele geçirilen türler arasında barbun, zargana, grida, lahos, iskorpit ve dil balığı yer aldı. İncelemelere göre, söz konusu su ürünlerinin av yasağı döneminde yakalandığı saptandı.

SOĞUK ZİNCİR İHLALİ VE HALK SAĞLIĞI

Kaçak avlanmanın yanı sıra, ürünlerin taşınma koşullarının da ciddi riskler barındırdığı aktarıldı. Yetkililerin açıklamasına göre, balıkların uygun sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmediği ve soğuk zincir kurallarının tamamen ihlal edildiği belirlendi. Bu şekilde taşınan deniz ürünlerinin tüketilmesi, halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

DENETİMLER BÖLGE GENELİNDE SIKLAŞIYOR MU?

Uzmanlar, av yasağı dönemlerinde yasa dışı yollarla temin edilen ve uygunsuz koşullarda taşınan deniz ürünlerinin piyasaya sürülmesinin hem deniz ekosistemine hem de insan sağlığına büyük zarar verdiğini belirtiyor. Özellikle yaz ayları öncesinde Antalya geneli ve sahil bandında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin artarak devam edeceği ifade ediliyor.

Halk sağlığını riske atan 260 kilogram balığın tamamına yetkililer tarafından el konularak imha süreci başlatıldı. Kurallara aykırı şekilde taşımacılık yapan ilgili otobüs firmasına ise yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.