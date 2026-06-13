Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir acil tıp uzmanının başvurusu üzerine mesai saatleri dışında alınan hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bir hastanede görevli acil tıp uzmanı, kurumun yönlendirmesiyle sekiz saat süren bir eğitime katıldı. Söz konusu programın kendi mesai saatleri dışında gerçekleşmesine rağmen karşılığında kendisine herhangi bir ödeme yapılmaması veya izin hakkı tanınmaması üzerine çalışan, mağduriyetinin giderilmesi için KDK'ya başvurdu.

KARARIN GEREKÇESİ NEDİR

KDK tarafından yayımlanan karara göre, personelin mesleki bilgi ve becerilerini tazelemek amacıyla katıldığı hizmet içi eğitimler doğrudan işin bir parçası kabul ediliyor. Kurum, sağlık hizmetlerindeki yoğunluk dikkate alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasındaki hassas dengenin korunması gerektiğine işaret etti.

ÇALIŞANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

Bu emsal niteliğindeki tavsiye kararı, benzer durumda olan tüm kamu personeli için önemli bir yasal dayanak oluşturuyor. İdarelerin, fazla mesai karşılığında öncelikle hak kazanılan izni aynı yıl içinde kullandırması gerektiği, izin kullanımının fiilen mümkün olmadığı hallerde ise çalışana mutlaka mesai ücreti ödemesi gerektiği bildirildi.

Kurumun değerlendirmesinin sonuç bölümünde, mesai dışı eğitimler için herhangi bir bedel ödenmemesinin Anayasa'da yer alan angarya yasağına ve emeğin karşılıksız bırakılamayacağı ilkesine açıkça aykırılık teşkil edeceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığına iletilen bu tavsiye kararının, hastanelerdeki personel görevlendirme pratiklerini doğrudan etkilemesi öngörülüyor.