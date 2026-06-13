Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka asistanı "Bilge"yi kamuoyuna duyurdu. Tanıtım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da açıklayacağı yeni Yapay Zeka Eylem Planı lansmanından hemen önce sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda, yerli yapay zeka modeliyle yapılan diyalog dikkat çekti. Kendisini Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir asistan olarak tanımlayan Bilge, kullanıcılara en doğru bilgiyi doğal bir dille sunmayı hedeflediğini aktardı.

GENÇLERE MATEMATİK VE MANTIĞA ODAKLANMA TAVSİYESİ

Türkiye'nin dijital dönüşüm potansiyelini değerlendiren yerli model, ülkenin genç nüfusuna, stratejik konumuna ve üretim kapasitesine vurgu yaptı. Gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunan sistem, sadece teknolojik araçları kullanmanın yeterli olmadığını, bu sistemlerin çalışma prensiplerini kavramak için matematik ve mantık temellerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

YERLİ YAPAY ZEKA MODELLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel ölçekte ülkeler, veri güvenliğini sağlamak ve kendi dil ile kültür yapılarına tam uyumlu sistemler geliştirmek amacıyla ulusal büyük dil modellerine yöneliyor. Bilge gibi yerli asistanların geliştirilmesi, Türkiye'nin stratejik verilerinin yurt içinde kalmasına ve dijital bağımsızlığın güçlenmesine zemin hazırlıyor. Bu tür yerli girişimler, siber güvenlikten eğitime kadar geniş bir yelpazede stratejik bir altyapı sunuyor.

EYLEM PLANI TERSANE İSTANBUL'DA AÇIKLANIYOR

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'nin teknoloji yol haritasını belirleyecek olan yeni Yapay Zeka Eylem Planı bugün saat 14.00'te Tersane İstanbul'da düzenlenecek etkinlikte paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yerli model Bilge'nin de sanal katılımına sahne olacak.