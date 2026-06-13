Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 37 yaşındaki Polonyalı santrfor Robert Lewandowski'nin yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Polonya basınından Meczyki'nin aktardığına göre, tecrübeli oyuncu MLS takımlarından Chicago Fire ile el sıkıştı.

Yaklaşık 10 gün önce Fenerbahçe'nin olağanüstü seçim sürecinde de gündeme gelen golcü oyuncu için, başkan adaylarından Hakan Safi'nin yıllık 20 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı iddia edilmişti. Ancak Lewandowski kariyerine Kuzey Amerika'da devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI VE MAAŞ DETAYLARI

Chicago Fire'ın bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği bildirildi. Anlaşma kapsamında Lewandowski'nin yıllık net 15 milyon euro kazanacağı, bu rakamın çeşitli başarı bonuslarıyla birlikte 20 milyon euro seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile birlikte kısa süre içinde Chicago'ya geçerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından 2 veya 3 yıllık resmi sözleşmenin imzalanacağı öne sürüldü.

AVRUPA'DAN MLS'E YILDIZ GÖÇÜ SÜRÜYOR

Son yıllarda üst düzey Avrupa liglerinden ayrılarak kariyerlerinin son bölümünü ABD'de geçiren yıldız futbolcuların arasına Lewandowski de katılmış oldu. Uluslararası futbol piyasasında MLS takımlarının sunduğu yüksek maaş bütçeleri, serbest statüdeki tecrübeli oyuncular için cazip bir alternatif oluşturmaya devam ediyor.

Geride kalan 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıkan Polonyalı yıldız, takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Dört yıllık İspanya serüvenini noktalayan oyuncu, kariyerini MLS sahnesinde sürdürecek.