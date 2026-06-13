Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye ocak-mayıs döneminde 92 bin 494 ton yumurta ihraç ederek toplam 240 milyon 79 bin dolar gelir sağladı. Sektörün en büyük alıcısı 47 milyon 577 bin dolarla Irak olurken, asıl dikkat çekici büyüme kuş gribi salgınıyla mücadele eden Avrupa ülkelerinde kaydedildi.

Geçen yılın ilk beş ayında İtalya'ya 2 milyon 204 bin dolar olan ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 1024 artışla 24 milyon 773 bin dolara ulaştı. Satılan ürün miktarı ise 1,2 bin tondan 13,2 bin tona yükseldi. Benzer bir tablo, Avrupa'nın en büyük üreticilerinden Polonya pazarında da görüldü. Geçtiğimiz yıl yalnızca 109 bin dolarlık alım yapan Polonya'nın ithalatı 19 milyon 681 bin dolara, ithal ettiği miktar ise 15 tondan 11 bin tona fırladı.

AVRUPA'DAKİ ÜRETİM KAYBI TÜRKİYE'YE YARADI

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Neriman Dere Çatmadaş, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 20 milyar adetlik üretimiyle dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer aldığını aktardı. Üretimin yüzde 25'ine yakınının ihraç edildiğini belirten Çatmadaş, Polonya'da kuş gribi nedeniyle 4 milyondan fazla hayvanın itlaf edilmesinin tedarik zincirini kopardığını ifade etti. İtalya'nın ise sanayi tipi yumurta ihtiyacını karşılamak için rotasını Türkiye'ye çevirdiği bildirildi.

BİYOGÜVENLİK ÖNLEMLERİ İHRACATI NASIL ETKİLİYOR?

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde biyogüvenlik önlemleri, dışarıdan gelebilecek virüslerin tesislere girişini engellemek için hayati bir standart oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı katı genelgeler doğrultusunda uygulanan tesis izolasyonu, araç dezenfeksiyonu ve personel hijyeni kuralları, Türkiye'yi Avrupa'yı saran salgın dalgasından korudu. Bu koruma kalkanı, iç piyasadaki arz güvenliğini sağlarken uluslararası pazarda Türkiye'yi güvenilir bir tedarikçi konumuna yükseltti.

Sektör temsilcileri, Avrupa'daki üretim kapasitesinin kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu öngörüyor. Hem yem kalitesinde hem de hayvan sağlığında elde edilen tecrübenin, ilerleyen dönemde Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yeni pazarlara yönelik ihracat ivmesini koruması bekleniyor.