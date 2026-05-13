MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim adına Adana'nın Sarıçam ilçesinde kapsamlı bir spor müzesi ve kompleksi inşa edilecek. AA'nın aktardığına göre, projenin temeli bu yılın eylül ayında atılarak 2027 yılında sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana doğumlu Fatih Terim'in hem futbolcu hem de teknik adam olarak ülkeye büyük hizmetler sunduğunu vurguladı. Terim'in Galatasaray ile elde ettiği sekiz Süper Lig şampiyonluğuna ve milli takımdaki başarılarına değinen Uludağ, projenin Bahçeli'nin vefa vizyonunun somut bir yansıması olduğunu dile getirdi.

SPOR VE TARİH BİR ARADA

Kurulacak tesis yalnızca bir müze olmaktan öte, dünya standartlarında bir spor merkezi ve parkını da barındıracak. Ziyaretçiler, aynı kompleks içinde hem tarihi dokuyu inceleyebilecek hem de 37 farklı spor branşının yapılabileceği kapalı salonlardan faydalanabilecek.

ÜÇ KUBBEDE ÜÇ FARKLI DÖNEM

Müzenin mimarisi, ziyaretçilere sahaya çıkma hissi yaşatacak şekilde futbol sahası girişlerinden ilham alınarak tasarlandı. İç mekanda ise futbol topunu andıran üç ayrı kubbe yer alacak. Birinci kubbede deneyimli teknik adamın Adana'daki ilk yılları, ikinci kubbede Galatasaray ve milli takım kariyeri, üçüncü kubbede ise ailesi ve özel yaşantısı sergilenecek.

ALANYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK MODEL

Önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Alanya gibi kentlerdeki sporseverler tarafından da yakından takip edilen bu gelişme, spor turizmi ve vefa projeleri açısından dikkat çekiyor. Eylül ayında temeli atılacak ve 2027'de tamamlanması hedeflenen dev kompleksin, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki benzer spor yatırımlarına da ilham vermesi bekleniyor.