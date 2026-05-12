Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunu kullanan Elif Nur Olgun, yüzerken aniden rahatsızlanarak suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden eşi ve tesis çalışanları tarafından sudan bilinci kapalı halde çıkarılan Olgun için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından hastayı bölgedeki hastaneye sevk etti. Ancak doktorların gerçekleştirdiği tüm acil müdahalelere rağmen genç kadın yaşamını yitirdi.

OTOPSİ İÇİN SAKARYA'YA GÖNDERİLDİ

Yetkililerin aktardığı detaylara göre, hayatını kaybeden Elif Nur Olgun'un kalp rahatsızlığı geçmişi bulunuyordu ve aynı zamanda 3 aylık hamileydi. Kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne nakledildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazenin defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildiği bildirilirken, adli makamlarca başlatılan soruşturma sürüyor.

TURİZM TESİSLERİNDE HAVUZ GÜVENLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Sapanca'da meydana gelen bu vaka, Türkiye'nin en yoğun yatak kapasitesine sahip turizm merkezlerinden Alanya'daki konaklama tesisleri için de havuz güvenliği ve tesis içi acil müdahale yeterliliğinin önemini kamuoyunun gündemine taşıdı. Özellikle kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı bulunan veya hamile olan misafirlerin ıslak alan kullanımı sırasında yaşayabileceği olası sağlık sorunlarına karşı, otellerdeki cankurtaran ve sağlık personelinin anlık reaksiyon hızı turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.