Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde tatil yapan 44 yaşındaki Rus turist, kaldığı otel odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus turist ölümü olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, Alanya’ya bağlı Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre otelde konaklayan 44 yaşındaki Rusya vatandaşı Fedor Zaroslov, uzun süre odasından çıkmayınca otel çalışanlarının dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen görevliler, yedek anahtarla odaya girdi.
OTEL ÇALIŞANLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU
Odaya giren çalışanlar, Rus turisti yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fedor Zaroslov’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası otelde kısa süreli hareketlilik yaşandı.
OTOPSİ YAPILACAK
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Rus turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.