Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg, organizasyon yapısını daha çevik hale getirmek amacıyla üst yönetim kadrosunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mühendislik, üretim ve pazarlama departmanlarının zirvesinde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yeni organizasyon şeması kapsamında, 2025 yılından bu yana operasyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olan Roberto Rempel, Ürün Geliştirme ve Mühendislik Lideri (CDEL) pozisyonuna getirildi. Togg Teknoloji Kampüsünün kurulduğu 2020 yılından beri üretim liderliğini üstlenen Murat Akdaş ise Üretim ve Lojistik Lideri (CPLL) olarak atandı.

Markanın kuruluş aşaması olan 2018'den günümüze pazarlama ve iletişim süreçlerini yöneten H. Çağ Günaçar'ın yeni görevi, Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Lideri (CMSL) olarak belirlendi. Şirketin mevcut CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın, kendi sorumluluklarına ek olarak Finans ve Mali İşler Liderliği pozisyonuna da vekâlet edeceği bildirildi. Ataması yapılan üç yeni liderin, süreçleri doğrudan CEO Karakaş'a bağlı olarak yürüteceği aktarıldı.

YENİ VİZYON VE BEKLENTİLER

Togg cephesinden yapılan değerlendirmede, mobilite ekosisteminin kullanıcı beklentilerine uygun şekilde, daha odaklı ve güçlü bir yapıyla yönetilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Bu tür kurumsal yeniden yapılanmalar, genellikle markaların üretim kapasitelerini artırma ve pazardaki operasyonel hızlarını yükseltme stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ALANYA VE BÖLGESEL YANSIMALARI

Satış sonrası hizmetler ve lojistik ağının tek elden, daha dinamik bir şekilde yönetilecek olması, Alanya gibi elektrikli araç kullanımının hızla arttığı turizm merkezlerinde kamuoyu ilgisiyle karşılanıyor. Özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte şarj altyapısı ve servis gereksinimlerinin yoğunlaştığı ilçede, markanın yeni satış ve pazarlama stratejilerinin müşteri deneyimine olası yansımaları yakından takip ediliyor.