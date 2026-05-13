Manisa'da fabrika kurma hazırlıkları yapan otomotiv devi BYD'nin yeni yatırım adresi kamuoyuna duyuruldu. Sektörel kaynaklara göre, markanın üretim tesisine ilişkin konum detayları netlik kazanırken, bu gelişme otomotiv pazarındaki yeni finansman kampanyalarıyla eş zamanlı olarak gündeme geldi.

OTOMOTİV PAZARINDA KREDİ HAREKETLİLİĞİ

Yatırım haberlerinin yanı sıra, araç alıcılarına ve piyasaya yönelik avantajlı finansman seçenekleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, tüketicilere 3 ay vadeli 100.000 TL ile yine 3 ay vadeli 55.000 TL tutarlarında yüzde 0 faizli fırsatlar sunuluyor. Daha uzun vadeli ödeme planı tercih edenler için ise 12 ay vadeli 100.000 TL tutarında ve yüzde 0,99 faiz oranlı alternatif bir kampanya piyasaya sürüldü.

ALANYA PİYASASINA OLASI YANSIMALARI

Ulusal çaptaki bu yatırım kararları ve sıfır faizli finansman kampanyalarının, Alanya'daki otomotiv bayileri ile araç kiralama sektörüne olası yansımaları yakından takip ediliyor. Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesi araç filosunu genişletmek veya yenilemek isteyen yerel işletmeciler için, açıklanan düşük faizli ve kısa vadeli kredi imkanları maliyet yönetimi açısından pratik bir referans oluşturuyor.