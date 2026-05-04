Bilader öndün hayılacadır görmezdim, bi abbab değgeldi. "Napan efe, nişlen?" dedim. Takavide çıktığdan soona Mamıdsedi'nin Uşağmuharı'nda 1-2 dönüm yer almış. Kiraz egmiş. İçig yerine de evin ehdiyacı çıgsın deyi köken egmiş. Ben de "Eyi etmişsin, Alanya'da en eyi kiraz Uşağmuharı vadisinde olur. Devir herifin dediği, tabi ekip dikicegsin" dedim. Yalınız abbab içig derdlendi, başına gelenleri hööle annadıverdi:

"Geçen sene tosbaa gün güneş vermedi. Kökenlerden bişey ütemedig. Ondan soonacıma bi de domuz dadandı. O yer yudasınca da gün güneş vermedi. Bayaa bi ölübü egdiidim. Gederim, ölübü yog. İlkin hırsız sandım. Ondan soona bi bagdım, üç beş dene tosbaa var kemirib durullar. Gene bi gün geddimde domuzula garşılaştım. Ora içig yer elması egdiidim. Naadar yer elması varısa, çid sürer gibi sürmüş. Yer elmasını toprağın üstüne çıkarmış. Ananıngıç ondan da bişey ütemedig." Bööle annadıverdi. Bilader velasıl kelam herkezin bi derdi var. Eken diken derdli, yeyen içen derdli. Ne deyeen, herkeze Allah goleyliğ versin. Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.