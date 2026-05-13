Alanya kıyılarında son günlerde dikkat çeken büyük balıkçı teknelerinin nedeni belli oldu. Endüstriyel balıkçılık yapan trol ve gırgır tekneleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda yeni av dönemi öncesinde hazırlık yapmak üzere Alanya açıklarına ve liman çevresine demirledi. Teknelerin, 15 Mayıs 2026 itibarıyla yeniden denize açılarak avcılık faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Alanya Limanı ve çevresinde yaşanan bu hareketlilik, hem vatandaşların hem de bölgedeki balıkçılık sektörü temsilcilerinin dikkatini çekti. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde liman çevresinde artan tekne trafiği, yeni sezon öncesi hazırlıkların hız kazandığını gösterdi.

YENİ AV SEZONU ÖNCESİ YOĞUN HAZIRLIK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni kapsamında faaliyet gösteren büyük ölçekli balıkçı tekneleri, av sezonuna başlamadan önce yakıt, buz, erzak, ağ bakımı ve teknik ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için Alanya kıyılarını tercih etti. Liman çevresinde demirleyen teknelerde hummalı bir hazırlık süreci yaşanıyor.

Mürettebatın ağ onarımları yaptığı, makine kontrollerini tamamladığı ve soğuk hava depolarını yeni av sezonuna hazırladığı görüldü. Bazı teknelerin ikmal işlemlerinin ardından kısa sürede Akdeniz açıklarına hareket edeceği öğrenildi.

15 MAYIS’TA AVCILIK YENİDEN BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, trol ve gırgır yöntemiyle avcılık yapan tekneler 15 Mayıs itibarıyla yeniden denize açılabilecek. Bu tarih, endüstriyel balıkçılık yapan birçok tekne için sezonun en önemli başlangıç günlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle sardalya, hamsi, istavrit ve benzeri ticari değeri yüksek balık türlerinin avcılığında hareketlilik yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, kontrollü ve kurallara uygun avcılığın deniz kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ALANYA LİMANI’NDA DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Alanya Limanı ve çevresinde demirleyen çok sayıdaki büyük balıkçı teknesi, kent sakinlerinin de ilgisini çekti. Sahil boyunca sıralanan tekneler, özellikle fotoğraf çeken vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti.

Liman çevresindeki akaryakıt, erzak ve teknik malzeme tedarik noktalarında da belirgin bir yoğunluk oluştu. Bu hareketlilik, yerel esnaf açısından da kısa süreli ekonomik canlılık yarattı.

ALANYA EKONOMİSİNE DOLAYLI KATKI SAĞLIYOR

Balıkçı teknelerinin Alanya’da gerçekleştirdiği ikmal faaliyetleri, sadece denizcilik sektörü açısından değil, yakıt istasyonları, gıda tedarikçileri, buz üreticileri ve liman hizmetleri açısından da ekonomik katkı sağlıyor. Özellikle sezon öncesi yapılan toplu alışverişler, yerel işletmelerin iş hacmini artırıyor.

Turizm kenti kimliğiyle öne çıkan Alanya’da zaman zaman görülen bu tür denizcilik hareketliliği, kentin lojistik ve liman kapasitesinin bölgesel önemini de ortaya koyuyor.

VATANDAŞLAR MERAKLA İZLEDİ

Alanya kıyılarında bir araya gelen büyük balıkçı tekneleri, gün boyunca sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti. Çok sayıda kişi tekneleri cep telefonlarıyla görüntülerken, liman çevresinde hareketli bir gün yaşandı.

Hazırlıklarını tamamlayan teknelerin, 15 Mayıs sabahından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde avcılık faaliyetlerine başlaması bekleniyor.(Şerife ÇOBAN)