Paris İstinaf Mahkemesi'nde görülen Libya davasında, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için istenen cezalar belli oldu. Savcılık, 2007 seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlandığı suçlamasıyla yargılanan Sarkozy hakkında 7 yıl hapis, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasak talep ettiğini açıkladı.

Savcı Rodolphe Juy-Birmann, davanın sadece seçim finansmanından ibaret olmadığını, uluslararası ilişkiler ve siyasi nüfuz boyutları olan kapsamlı bir yolsuzluk iddiası taşıdığını bildirdi. Savcılık, ilk derece mahkemesindeki "suç örgütü kurma" cezasının yanı sıra, daha önce beraat edilen yolsuzluk ve zimmet suçlarından da mahkumiyet istedi.

AVUKATLARDAN MASUMİYET VURGUSU

Sarkozy cephesi ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Avukat Christophe Ingrain, müvekkilinin Libya'dan herhangi bir kampanya finansmanı almadığını ve kişisel olarak zenginleşmediğini aktardı. İstinaf aşamasının avukat savunmalarıyla tamamlanması ve Paris İstinaf Mahkemesi'nin son kararını 30 Kasım tarihinde duyurması bekleniyor.

AVRUPALI YERLEŞİKLERİN GÜNDEMİNDE

Fransa tarihindeki bu eşi görülmemiş yargı süreci, sadece Paris'te değil, Alanya'da yaşayan çok sayıdaki Avrupalı yerleşik yabancı tarafından da yakından takip ediliyor. Uluslararası kamuoyunun dikkat kesildiği davanın kökenleri, Fransız basınına göre 2013 yılında ortaya atılan, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2007 kampanyasına 50 milyon euro aktardığı iddialarına dayanıyor. Söz konusu iddialar üzerine 2018 yılında resmi soruşturma başlatılmıştı.

CEZAEVİ GEÇMİŞİ VE DİĞER SANIKLAR

Sarkozy, 25 Eylül 2025 tarihindeki ilk kararla 5 yıl hapse çarptırılmış ve 21 Ekim 2025'te girdiği La Sante Cezaevi'nde 20 gün hapis yattıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dava kapsamında eski İçişleri Bakanı Claude Gueant 6 yıl hapis ve 250 bin euro, eski Bakan Brice Hortefeux 2 yıl hapis ve 50 bin euro ceza almıştı.

Diğer sanıklardan Bechir Saleh 5 yıl hapis ve 4 milyon euro, Alexandre Djouhri 6 yıl, Khaled Bugshan 3 yıl ve 4 milyon euro, Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro cezaya çarptırılırken, eski Bütçe Bakanı Eric Woerth beraat etmişti. Davanın en önemli tanıklarından Ziad Takieddine'in 23 Eylül'de hayatını kaybetmesiyle hakkındaki yargılamanın düştüğü bildirildi.