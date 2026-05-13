Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu toplam 19 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının müşteki olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre, soruşturma İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldı. Dosyada 41 mağdur bulunurken, tutuklu şüpheli Tanju Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ZİNCİR MARKETLERE REKLAM SÖZLEŞMESİ BASKISI İDDİASI

Basına yansıyan detaylara göre, dosyada "marketler olayı" olarak adlandırılan bölümde, zincir market temsilcilerinin Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi yapmaya zorlandığı öne sürüldü. Sözleşmeyi kabul etmeyen firmalara daha önce uygulanmayan yoğunlukta denetimler yapıldığı iddia edildi. Ayrıca "ruhsat olayı" başlığı altında, bir müteahhitten belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep edildiği, bu paranın bir kısmının nakit alındığı, bir kısmının ise Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) hesaplarına aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.

KURBAN BAĞIŞI VE HAK EDİŞ SÜREÇLERİ

İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur ise "kurban olayı" oldu. BolSev Vakfı üzerinden 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde toplanan 845 bin liralık bağış karşılığında kesim yapılmadığı ve nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği değerlendirildi. Bunun yanı sıra, "hak ediş olayı" kapsamında bir şirketten 10 milyon liralık yardım talep edildiği ve 2 milyon 500 bin liralık hak edişin vakfa mahsup edilmesi için dilekçe verildiği aktarıldı.

"Cafe olayı" başlığı altında ruhsat devri sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle BolSev'e 500 bin lira yardım konuşulduğu, dosyaya sunulan 35 dakikalık ses kaydında da 100 bin liranın alındığının anlatıldığı ifade edildi. Tutuklu BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın 218 yıl 9 aya, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın ise 64 yıla kadar hapsi istendi. Suçlamaları reddeden Özcan ise herhangi bir baskı veya menfaat talebinde bulunmadığını savundu.

YEREL YÖNETİMLERDE ŞEFFAFLIK VE KAMUOYU İLGİSİ

İddianamede ayrıca, şüpheli müdafileri tarafından sunulan dekontlarla mağdur zararlarının giderildiği gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği bildirildi.