Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Kolombiya Göç İdaresi kayıtları mahkeme kararıyla incelenerek Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in ülkeye yaptığı ziyaretler belgelendi. Araştırma kuruluşu CasaMacondo'nun Cundinamarca İdare Mahkemesinde açtığı dava sonucunda elde edilen veriler, ikilinin eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana dönemindeki temaslarını gün yüzüne çıkardı.

SEYAHAT TARİHLERİ VE ASKERİ ÜS ZİYARETİ

Resmi kayıtlarda, Epstein'ın 20 Temmuz 2002 tarihinde başkent Bogota'dan Miami'ye, Maxwell'in ise 21 Mart 2007'de Cartagena'dan Miami'ye seyahat ettiği tespit edildi. Turist statüsüyle üç gün ülkede kalan ikilinin, o dönem görevde olan Cumhurbaşkanı Pastrana ile bir araya geldiği aktarıldı. Maxwell ve Pastrana'nın Melgar'daki askeri üste Kolombiya Hava Kuvvetleri tulumlarıyla çekilmiş fotoğrafları da dosyada kanıt olarak yer aldı.

2025 İFADESİ VE BELİRSİZLİKLER

Maxwell, 2025 yılında ABD Adalet Bakanlığına verdiği ifadede, Pastrana ile helikopter pilotluğu gibi ortak hobileri olduğunu ve Kolombiya'da askeri helikopter kullandığını belirtmişti. Buna karşın, Göç İdaresi verileri yalnızca giriş çıkış tarihlerini kapsadığından, Epstein'ın yerel bağlantıları ve ziyaretin asıl amacı halen netlik kazanmadı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Epstein'ın Pastrana hükümeti döneminde ülkede bulunduğunun kurum tarafından onaylandığını duyurdu.

ALANYA KAMUOYUNUN KÜRESEL GÜNDEME İLGİSİ

Uluslararası çapta yankı uyandıran bu hukuki gelişme, çok sayıda yerleşik yabancıya ev sahipliği yapan Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Epstein'ın finans çevrelerinden siyasi elitlere uzanan ağının detayları, küresel adalet ve şeffaflık tartışmaları bağlamında dikkat çekiyor.