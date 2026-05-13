İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği başarılı performansın ardından kulübü tarafından nisan ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Genç yeteneğin Avrupa sahnesindeki bu istikrarlı yükselişi, ülke genelinde olduğu gibi Alanya'daki spor kamuoyunda da büyük bir gururla karşılandı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yetenekli orta saha oyuncusu geçtiğimiz ay boyunca çıktığı 5 karşılaşmada kusursuz bir grafik çizdi. Açıklamada, oyuncunun özellikle UEFA

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Bayern'e karşı kaydettiği 2 golün, bu prestijli ödülü kazanmasında doğrudan belirleyici olduğu aktarıldı.

ALANYA'DAKİ GENÇLERE MOTİVASYON KAYNAĞI

Başarılı sporcunun İspanya'daki performansı, Alanya'daki futbolseverler ve amatör kulüplerin altyapılarında ter döken genç sporcular tarafından yakından takip ediliyor. İlçedeki genç yetenekler için önemli bir rol model haline gelen 21 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 50 maça çıkarken rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.