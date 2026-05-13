Alanya’da Martı TAG ve korsan taşımacılık iddialarına yönelik denetimler bu kez Mahmutlar ve Kestel hattında yapıldı. 12 Mayıs akşamı kurulan kontrol noktalarında, yetkisiz yolcu taşıdığı belirlenen araçlar tek tek durduruldu.

Jandarma ve trafik ekiplerinin çalışmasında 8 aracın korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Özellikle Mahmutlar-Kestel güzergahının yoğun kullanılması nedeniyle denetimin bu hatta yapılması dikkat çekti.

834 BİN 830 TL CEZA KESİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere yaklaşık 800 bin TL, bu araçları kullanan yolculara ise yaklaşık 35 bin TL idari para cezası uygulandı. Toplam ceza tutarı 834 bin 830 TL oldu.

Denetimlerde yakalanan 8 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücülerin ehliyetlerine de 30 gün süreyle el konuldu.

YOLCULARA DA UYARI YAPILDI

Yetkililer, Alanya’da korsan taşımacılık hizmeti alan yolcuların da cezai işlemle karşılaşabileceğini hatırlattı. Vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için yalnızca yetkili ulaşım araçlarını tercih etmeleri istendi.

Alanya Martı TAG cezası ve korsan taksi denetimleriyle ilgili uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.